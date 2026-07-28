Sismo magnitud 7.1 sacude Japón y activan alerta por tsunami: epicentro fue en Kumamoto

Un sismo de magnitud de 7,1 se ha registrado este martes en la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El seísmo fue seguido por numerosas réplicas.

Al menos 50 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas en la ciudad de Hikawa, informa NHK.

Tras el movimiento telúrico, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, se emitió una alerta de tsunami de hasta un metro de altura para los mares de Ariake y Yatsushiro, que posteriormente fue levantada.

El sismo se sintió en toda la isla de Kyushu, presentando menor intensidad en los lugares alejados del epicentro.

En las ciudades de Yatsushiro y Uki, el terremoto causó el derrumbe de varios edificios y de un puente, incendios y daños en una autopista.

Tras el temblor, alrededor de 40.000 hogares quedaron sin electricidad, según la compañía de energía Kyushu Electric Power, recoge Reuters.

Además, la empresa ferroviaria JR Kyushu, que da servicio a la isla, suspendió sus servicios, incluidos los trenes de alta velocidad.