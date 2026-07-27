Emite Estatal de Protección Civil alerta por baja visibilidad en el tramo carretero Samalayuca–Ahumada debido a tormenta de arena

•⁠ ⁠Se exhorta a la a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emite un aviso preventivo a automovilistas que transitan por la zona norte del estado, debido a la presencia de una tormenta de arena sobre el tramo carretero Samalayuca–Ahumada.

El fenómeno afecta la circulación en el sentido de sur a norte, del kilómetro 230 al 324, donde se registra una reducción en la visibilidad.

Ante dichas condiciones, la dependencia estatal exhorta a la población a postergar viajes no esenciales hacia esa región, hasta que las condiciones mejoren.

Para quienes transitan por el área o deben hacerlo de manera urgente, la CEPC emite las siguientes recomendaciones:

-Reducir la velocidad de manera gradual y no frenar de forma repentina para prevenir accidentes por alcance -Encender las luces intermitentes y las cortas; no usar las altas ya que el reflejo en la arena en suspensión disminuye aún más la visibilidad

-Mantener una distancia mayor a la habitual con respecto al vehículo que va adelante

-No detenerse sobre la vía si la visibilidad es nula. Se debe buscar un área fuera del camino o una estación de servicio hasta que pase la tolvanera

-Mantenerse atento a los señalamientos y avisos de la Guardia Nacional, y las corporaciones de seguridad que vigilan la zona.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reitera que se mantiene en monitoreo constante de las condiciones climatológicas en el estado y pone a disposición de la ciudadanía el número 9-1-1, para reportar cualquier situación de riesgo.