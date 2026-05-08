Unanimidad del Consejo decidió adelantar fin de clases, veámos qué efectos tiene: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la determinación de adelantar el fin de ciclo escolar se tomó por unanimidad del Consejo de Nacional de Autoridades Educativas, a propuesta del titular de la SEP, Mario Delgado.

Asimismo, dijo que si bien, en Chihuahua no se van a realizar partidos de la Copa Mundial, sí se presentan altas temperaturas en diversos municipios de la entidad por lo que el Estado se apegará a la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No obstante, De la Peña Delgado indicó que en redes sociales la noticia de adelantar clases no fue del agrado de toda la población, particularmente de madres y padres de familia que deberán buscar la manera de cuidar de sus hijos e hijas mientras cumplen con su jornada laboral.

“Aquí en Chihuahua no vamos a tener partidos del Mundial, pero bueno, supongo que se refieren también a la logística de quien está interesado en ver los partidos y también entiendo que había unas consideraciones alrededor del tema del clima por el calor en algunos Estados. De eso, aquí en Chihuahua seguramente sí tenemos una opinión. Veamos qué efectos tiene, esperemos que sean positivos”.