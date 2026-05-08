Se reúne Maru Campos con empresarios, abordarán presupuesto y paquete de obras

La gobernadora María Eugenia Campos Galván se reunió este viernes con empresarios de la entidad para analizar temas de presupuesto y proyectos de obra pública.

Previo a su llegada, arribaron integrantes de Desec Juárez, encabezados por César Ignacio Ochoa Reyes, presidente del organismo, así como de Eduardo Romero Ramos quien también de desempeño como secretario de la Función Pública en el sexenio de Vicente Fox.

Asimismo, se observó la llegada de empresarios como Sergio Terrazas Seyffert, Enrique Terrazas, así como Sergio Mares.

Cabe señalar que, con el incremento temporal del Impuesto Sobre Nómina (ISN), la gobernadora Maru Campos pidió la participación del empresariado chihuahuense para definir una cartera de proyectos de obra que se impulsará con el recurso que se obtendrá de manera adicional.