Presentan calendario de eventos en Parque Central de Juárez

Esta mañana el secretario de Turismo Edibray Gómez Gallegos acompañado por el Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común Rafael Loera dieron a conocer el calendario de eventos del Parque Central de Juárez 2026.

En este sentido se informó que el Parque Central de Juárez recibió el año pasado 2.3 millones de visitantes por lo cual este año se realiza la promoción turística.

German Orrantia Calderón director de promoción turística de Chihuahua comentó que se esperan 60 eventos en el parque durante el año, 50 más cerca.

Por su parte Rafael Loera comentó que el parque central tiene grandes dimensiones y se dio una remodelación para volverlo una atracción.

Rafael Butchart, director del parque central comentó que estas actividades son parte del fomento económico y turístico de la frontera.