Una persona resulta lesionada tras choque en Homero y Pascual Orozco

Una persona resultó lesionada luego de un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las avenidas Homero y Pascual Orozco, al norte de la ciudad.

El percance ocurrió cuando una pickup Ford Super Duty, perteneciente a la empresa Protesa, circulaba sobre la avenida Pascual Orozco en sentido de sur a norte. Al llegar a la intersección con la avenida Homero, el conductor presuntamente omitió la luz roja del semáforo, lo que provocó que impactara de costado a un vehículo Nissan Sentra de color blanco.

El automóvil afectado se desplazaba sobre la avenida Homero en sentido de este a oeste, y tras el fuerte choque, su conductor resultó lesionado.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención médica al herido, sin que fuera necesario su traslado de emergencia, mientras que elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.