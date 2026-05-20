Despliega Fiscalía Zona Sur operativo de búsqueda de personas en Santa Bárbara

En continuidad con las acciones de búsqueda de personas que cuentan con estatus de ausentes, no localizables o desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de rastreo en el municipio de Santa Bárbara.

Como parte de los trabajos realizados durante la intervención, se verificaron de manera pedestre y a bordo de vehículos, diversos sectores y brechas aledañas al citado municipio, en la búsqueda de indicios que permitan esclarecer o robustecer las carpetas de investigación de casos de desaparición registrados en dicha región.

El despliegue operativo estuvo coordinado por Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, Personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e integrantes del Colectivo Diez de Octubre.

La intervención concluyó sin novedades relevantes, no obstante, las investigaciones y acciones de búsqueda continúan de manera permanente en Santa Bárbara y en los demás municipios de la región sur de la entidad.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, trabajando de forma coordinada con colectivos y familiares para brindarles certeza y tranquilidad.