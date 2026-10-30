Una catrina gigante de 25 metros transformará Puerto Vallarta en Día de Muertos

Una catrina gigante de 25 metros de altura se levantará frente al océano Pacífico para celebrar el Día de Muertos en Puerto Vallarta 2026. La figura, anunciada por los promotores turísticos del destino, será inaugurada el 1 de noviembre, en el Faro del Malecón, como parte del Festival de las Almas Jalisco, organizado por el Gobierno estatal para promover las tradiciones mexicanas.

La imagen de la catrina, con el mar como escenario, será el punto central de una celebración que llenará el Malecón y el Centro Histórico de flores de cempasúchil, altares, música, instalaciones artísticas y recorridos culturales.

El proyecto presentado por los organizadores contempla un diseño inspirado en Frida Kahlo, la pintora mexicana cuya imagen trasciende fronteras. La información oficial del festival también destaca motivos marítimos relacionados con la identidad de Puerto Vallarta.



Un equipo de 22 artistas, artesanos y especialistas trabaja en la instalación anunciada, que incluirá una ballena de 12 metros de largo, un perro de nueve metros de altura, una ofrenda de pan de muerto, veladoras gigantes y nueve cruces florales.

La catrina no estará sola. A su alrededor, el destino desplegará una programación que permitirá descubrir cómo se vive el Día de Muertos a orillas del Pacífico.

Una catrina frente al mar

Puerto Vallarta ha convertido su catrina monumental en uno de los símbolos de sus celebraciones de noviembre.

En 2022, el destino obtuvo un Guinness World Records por presentar la Calavera Catrina más alta del mundo, reconocimiento que volvió a conseguir en 2023. Desde entonces, la instalación se ha consolidado como un atractivo turístico y un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Este año, la celebración comenzará antes de la inauguración de la figura principal. Desde el 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre, una exposición de 50 catrinas monumentales transformará el Malecón en una galería al aire libre.

Las piezas, elaboradas con la participación de artistas, instituciones y empresas, ofrecerán distintas interpretaciones de uno de los personajes más representativos de la cultura mexicana.

El recorrido permitirá admirar estas creaciones con la Bahía de Banderas como telón de fondo, entre esculturas, fotografías y espacios dedicados a recordar a quienes ya partieron.

Jalisco celebra la memoria

La catrina formará parte del Festival de las Almas Jalisco 2026, un encuentro cultural que reunirá más de 350 actividades gratuitas en 11 municipios, del 24 de octubre al 15 de noviembre.

El festival, organizado por el Gobierno de Jalisco mediante la Secretaría de Turismo y la Agencia Estatal de Entretenimiento, busca preservar las tradiciones del Día de Muertos a través de propuestas vinculadas con la identidad de cada región.

Puerto Vallarta será la única sede del festival frente al océano Pacífico. Bajo el concepto La Playa con Alma Mexicana, el destino ofrecerá más de 28 experiencias gratuitas del 31 de octubre al 2 de noviembre, distribuidas entre el Malecón, la Plaza de Armas, Los Arcos, el Parque Lázaro Cárdenas, la Isla del Cuale y el Muelle de Playa Los Muertos.

Entre las instalaciones destaca Las Pangas de Luz, una intervención con embarcaciones cubiertas de flores que rendirá homenaje a los pescadores de la región.

La Hora Dorada de las Almas incorporará un ritual de encendido de velas al atardecer, mientras que El Jardín de los Susurros, en la Isla del Cuale, ofrecerá una experiencia con copal, luces, sombras y relatos tradicionales.

La agenda incluirá también danza folclórica, conciertos, video mapping, gastronomía y recorridos nocturnos que recuperan historias del destino.

Lo que no te puedes perder

El programa del Día de Muertos en Puerto Vallarta 2026 ofrece actividades para distintos intereses. Estas son algunas de las más atractivas:

50 catrinas monumentales : exposición del 28 de octubre al 3 de noviembre en el Malecón.

: exposición del 28 de octubre al 3 de noviembre en el Malecón. Altares y pan de muerto : inauguración de ofrendas y degustación el 30 de octubre en la Plaza de Armas.

: inauguración de ofrendas y degustación el 30 de octubre en la Plaza de Armas. Leyendas entre tumbas : recorridos teatralizados por el Panteón Municipal 5 de Diciembre, durante las noches del festival.

: recorridos teatralizados por el Panteón Municipal 5 de Diciembre, durante las noches del festival. Catrina gigante: inauguración el 1 de noviembre, a las 19:00 horas, frente al Faro del Malecón.

Gran desfile de Día de Muertos : el 2 de noviembre, desde el Panteón Municipal 5 de Diciembre hasta el Muelle de Playa Los Muertos.

: el 2 de noviembre, desde el Panteón Municipal 5 de Diciembre hasta el Muelle de Playa Los Muertos. Huellas que vuelven a casa : caminata y altar en memoria de las mascotas, el 3 de noviembre.

: caminata y altar en memoria de las mascotas, el 3 de noviembre. Xantolo: presentaciones de esta tradición de la Huasteca, el 7 y 8 de noviembre, en Los Arcos del Malecón.

La gastronomía tendrá su propio espacio con Sabores que vuelven, una iniciativa desarrollada con restaurantes participantes y la colaboración de CANIRAC para recuperar recetas e ingredientes asociados con la temporada.

Con esta celebración, Puerto Vallarta suma una experiencia cultural a su oferta turística: recorrer sus calles, descubrir expresiones artísticas y participar en una tradición mexicana que mantiene viva la memoria de quienes ya no están.