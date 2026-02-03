Un obús de la Primera Guerra Mundial provoca una emergencia médica inesperada

La noche del 31 de enero de 2026 un joven de 24 años acudió a urgencias por fuertes dolores en la espalda; al ser intervenido le fue extraído un obús de calibre 37 mm.

Los hechos tuvieron lugar al sur de Francia, en el hospital Rangueil, ubicado en la ciudad de Toulouse.

Hasta donde se sabe, el joven -de identidad desconocida- se encuentra estable pero aún debe esclarecer las circunstancias bajo las que obtuvo el proyectil.

Joven enfrenta pena de cárcel y una multa por posesión de municiones prohibidas

De acuerdo con medios locales, médicos intervinieron de emergencia al jove, extrayendo del recto un obús de 16 centímetros de largo y 4 de diámetro.

La situación requirió que fuera desplegado un equipo de bomberos y artificieros para implementar un perímetro de seguridad y neutralizar el artefacto explosivo.

Abstract blur hospital and clinic interior for background (SIRAPHOL S.)

Medios franceses también señalan que el joven podría ser denunciado por la posesión de municiones categoría A.

Estas, de acuerdo con el Reglamento de Armas de la Unión Europea y España, son aquellas municiones consideradas como prohibidas o de uso restringido para particulares.

Las de categoría A están catalogadas como “alta peligrosidad” debido a que fueron diseñadas para uso exclusivo militar.

De ser denunciado el joven enfrentaría una multa de hasta 75 mil euros y una pena máxima de prisión de 5 años.