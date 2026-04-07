Un muerto y un lesionado tras ataque armado en vivienda de Cuauhtémoc

Los agentes de la Policía Municipal acudieron a la calle Circuito de Meoqui de la colonia La Ciudadela, a las 21:56 horas del 06 de abril, ya que se reportó al sistema de emergencias 911 detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los agentes entrevistaron a un hombre de 44 años de edad, quien presentaba una lesión menor por proyectil de arma de fuego. Fue trasladado a un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Manifestó que momentos antes estaba dormido cuando ingresaron a la casa y lo agredieron, sin lograr ver nada.

Al hacer una revisión de la casa, en el patio se detectó a un hombre ya sin vida.

Fue identificado como Jesús Fernando P. L., de 27 años de edad.

En la escena de observaron al menos 15 casquillos de arma calibre 9X19 mm.

La investigación quedó a cargo de la autoridad ministerial.