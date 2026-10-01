Un gran día y una gran señal para una futura alianza, encuentro entre ‘Alito’ y Romero, destaca JL Villalobos

Ante el encuentro que tuvieron ayer en Monterrey los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, respectivamente, el diputado local e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor, José Luis Villalobos, destacó que fue “un gran día y una gran señal” para una futura alianza electoral.

“Adrián de la Garza es producto de una alianza ese logro que tuvimos electoral, y estuvieron los dos saludándose, platicando (Moreno y Romero). Creo que fue un buen mensaje, porque en este momento que se vive del proceso que viene, los dos están de acuerdo en que tenemos que juntos construir un proyecto que defienda México, que defienda Nuevo León, que defienda Chihuahua, que defienda todos los estados”, señaló Villalobos García.

El coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario explicó que “en ese sentido, fue un buen mensaje. Hubo más personajes, aparte de Jorge Romero, estuvo Vicente Fox, estuvieron algunos alcaldes y funcionarios panistas de otros estados arropando el informe de Adrián”.

“Creo que el presidente nacional del PAN ha cambiado también un poco la postura en el sentido de ver que es necesaria la alianza. Creo que cuando él planteó las cosas de una manera, era un escenario distinto al que hoy ya tenemos enfrente, con todos los actos anticipados de campaña, con todo el dinero que le ha metido este narcorrégimen a las corcholatas que impulsan en los estados. Entonces, me parece que ayer fue un gran día entre el acuerdo que puede haber en las dirigencias nacionales del PAN y del PRI, y nosotros aquí en Chihuahua lo seguimos trabajando y construyendo, y esperando que se dé un posible acuerdo para poder ir juntos y defender el estado, que es lo más importante”, concluyó José Luis Villalobos.