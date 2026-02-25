Un gato intenta pasar inadvertido para enfrentar a su mayor terror: una aspiradora robótica

En redes se ha viralizado el video de una batalla entre una aspiradora robótica y un gato escondido debajo de un bol, que intentó desafiar a su rival tecnológico.

En las imágenes se ve cómo el felino caza al robot al encontrarse debajo del recipiente, sacando la pata desde su refugio e intentando golpear al aparato.

No obstante, la lucha finaliza con la derrota del gato: una garra termina enganchándose en el robot y este arrastra al ‘impostor’ fuera de su escondite.

