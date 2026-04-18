Un congreso en México para defender la “masculinidad” indigna a feministas

Un congreso en Guadalajara en defensa de la identidad masculina convocado por católicos conservadores despierta indignación entre feministas que recuerdan la fuerte violencia de género en México.

El encuentro, denominado “Fearless” (Sin miedo, en inglés), surge en respuesta al “ataque a la masculinidad” que crece en México ante el auge del feminismo, señalan sus promotores en su página web.

El feminismo está “satanizando al varón”, dicen. El cónclave es organizado por Regnum Christi, movimiento laico de los Legionarios de Cristo, una congregación de la Iglesia católica fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de pederastia y fallecido en 2008.

Organizaciones feministas como Católicas por el Derecho a Decidir protestaron el jueves frente a la Secretaría de Gobernación (Interior) contra el evento, por considerar que difunde “discursos de odio”.

Demandaron investigar el posible uso de recursos públicos, luego de que la prensa local señalara que el ayuntamiento de Guadalajara había aprobado un patrocinio al congreso de más de 23.000 dólares.

Pero la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que decidió finalmente no entregar los recursos porque “no era conveniente”.

Información tomada de AFP