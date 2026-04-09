UGRCH lamenta el homicidio de Gerardo López

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) encabezada por Álvaro Bustillos Fuentes lamenta el fallecimiento de Gerardo López Palacios, quien se desempeñaba como gerente de operaciones.

A través de sus redes sociales se dio a conocer el sentido pésame a la familia, así como reconocer el trabajo destacado del ganadero en pro del sector.

“Gerardo deja una huella imborrable entre quienes lo conocimos. Hoy, abrazamos tu tristeza y estamos con ustedes”, comenten en su esquela.

Cabe destacar que Gerardo López fue víctima de homicidio en las puertas de un fraccionamiento ayer por la tarde cuando detuvo su camioneta Silverado color Blanco y fue atacado con arma de fuego.

DEP.