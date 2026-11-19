El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya dio a conocer que es posible que la próxima semana se emita la ficha roja en contra de Arturo Zuany Portillo ante el proceso legal actual.

“Un juez de control de Chihuahua notificara al juez de amparo el que no se había presentado está persona a la audienci, cosa que tumbaría el amparo y con eso nosotros ya podríamos retomar las acciones de investigación y ficha roja”, comentó.

En este sentido destacó que el hecho de presentarse a declarar baja la posibilidad de dar un arresto en contra del que fuera Fiscal de Operaciones Estrategícas y quien es uno de los señalados en el operativo de El Pinal con colaboración de elementos de la CIA.

Zuany Portillo sigue profugo de la justicia, será la autoridad quien realice si proceso de ficha roja que es colaboración de la interpol para el arresto del ex funcionario en cualquier país.