Uber estrenará este año su taxi aéreo

Uber lanzará este año en Dubái su servicio Uber Air Taxi, que permitirá reservar taxis aéreos totalmente eléctricos desde la misma app.
Uber says it will launch “Uber Air” in Dubai later this year, letting riders book all-electric air taxis directly in the Uber app.
La aeronave de Joby Aviation, con capacidad para cuatro pasajeros y grandes ventanales panorámicos, despega en vertical gracias a seis hélices basculantes, antes de volar hacia delante.
Puede alcanzar unos 320 km/h y recorrer hasta 160 kilómetros con una sola carga. En redes circulan ya videos de vuelos de prueba y del interior futurista del vehículo.