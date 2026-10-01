UACH fortalece investigación sobre enfermedades transmitidas por garrapatas en Chihuahua

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue sede de la presentación y análisis de avances del proyecto CBF-2025-G-732, “Estudio inmunológico y metagenómico de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Chihuahua”, financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

En esta actividad participaron especialistas, investigadores y colaboradores del Hospital Infantil de Especialidades del Estado de Chihuahua, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proyecto reúne a un equipo multidisciplinario e interinstitucional con el propósito de generar conocimiento científico que permita comprender con mayor profundidad las enfermedades transmitidas por garrapatas y contribuir al fortalecimiento de las estrategias de prevención, diagnóstico y atención de estos padecimientos.

Durante la reunión se presentaron y analizaron los avances alcanzados en el proyecto, así como las líneas de trabajo que permitirán continuar con la investigación desde una perspectiva inmunológica y metagenómica.

El Dr. Pabel Espino Solís, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH y líder del proyecto, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones participantes y agradeció la disposición de especialistas e investigadores para sumar esfuerzos en torno a una problemática de relevancia para el estado y el país.

Por su parte, el Dr. René Núñez Bautista, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, resaltó la importancia de impulsar la investigación científica y fortalecer los vínculos de colaboración entre instituciones, particularmente en temas que representan un reto para la salud pública.

Durante el encuentro se destacó que Chihuahua representa una de las entidades con mayor problemática relacionada con las enfermedades transmitidas por garrapatas en el país, debido a que los casos registrados corresponden principalmente a personas residentes del estado que adquieren la infección dentro de la propia entidad.

Ante este panorama, los especialistas coincidieron en la relevancia de profundizar en el estudio de estos padecimientos y fortalecer las acciones de investigación, vigilancia, prevención y atención, mediante el trabajo coordinado entre instituciones académicas y del sector salud.

La realización de este proyecto representa un esfuerzo conjunto para generar evidencia científica sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas y aportar información que pueda contribuir al desarrollo de mejores estrategias de atención y respuesta ante este problema de salud pública.