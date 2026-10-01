“La censura es una de las vertientes más peligrosas del control del poder”: Roberto Fuentes

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, expresó su preocupación por lo que consideró un avance de estructuras de control del poder que podrían limitar las expresiones de la ciudadanía frente a sus gobernantes.

Fuentes señaló que la posibilidad de restringir las manifestaciones ciudadanas constituye, desde su perspectiva, una de las expresiones más delicadas del ejercicio del poder, al considerar que la libertad para cuestionar y señalar a las autoridades forma parte esencial de la participación democrática.

En este contexto, el funcionario municipal cuestionó también una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una disposición relacionada con la nulidad de actos por intervención del crimen organizado. Afirmó que el tema adquiere especial relevancia ante las condiciones de seguridad que enfrenta actualmente el país.

“Es preocupante ver cómo de nueva cuenta se articula una estructura de control del poder, en una de sus vertientes más peligrosas, que es la censura a las diferentes expresiones que puedan ejercer los ciudadanos en torno a sus gobernantes”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento sostuvo que este tipo de decisiones deben ser observadas con atención, particularmente cuando están relacionadas con los límites del poder público, la participación ciudadana y las condiciones de seguridad que prevalecen en México.