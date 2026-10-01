Coparmex va con “Diálogos por la Democracia” y “Observadores Electorales”; impulsando la participación ciudadana

Ante el inicio del Proceso Electoral Local 2026 – 2027, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que comienza el enfoque en dos proyectos esenciales.

En este sentido el líder del sindicato de patrones comentó que los dos proyectos enfocados en la democracia y vigilancia del proceso electoral en el estado y se trata de:

– Diálogos por la democracia

– Observadores Electorales

Diálogos por la Democracia va encaminado en el debate y conocer a los candidatos esto una vez que comiencen las campañas como lo indica el calendario.

En el caso de Observadores Ciudadanos destacó históricamente se ha tenido una muy buena participación, pues en 2024 se juntaron casi 200 observadores de Chihuahua capital. Ahora se apoyará a otras ciudades en el estado para que desde ahorita empiecen el proceso y se dará lo siguiente:

– Entablar canales de comunicación con el IEE y con el INE.

– Reunirse con los representantes de partidos locales para que sepan que estaremos participando como observadores.

– Animar a la ciudadanía a participar.

– Capacitar a los observadores

– Crear estructura para coordinar a los observadores.