Diputadas de Morena responden con agresiones a Rocío González por llamarles “narcodiputados” y “narcogobierno”

Diputadas de Morena reaccionaron de forma agresiva luego de que la legisladora federal del PAN, Rocío González Alonso, las encarara calificando a la administración federal como un “narcogobierno”. y a la bancada morenista como “nardo diputados”.

El enfrentamiento inició cuando la también panista Eva María Vásquez Hernández cuestionó en tribuna el endeudamiento público, el empleo informal y el costo financiero del país. Durante su intervención, Vásquez tildó de “narcodiputados” a los integrantes de la bancada oficialista, acusándolos de tener vínculos con la delincuencia organizada y de encubrir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Ante estos señalamientos, legisladoras de Morena abandonaron sus curules y se dirigieron hacia el sector del PAN, momento en el que Rocío González, diputada panista por Chihuahua, avanzó al pasillo central para respaldar la postura de su compañera y confrontar a la bancada morenista.

El acto detonó una reacción violenta por parte de las legisladoras de Morena, quienes respondieron con gritos, insultos e intentos de agresión física contra la diputada chihuahuense, mientras la Mesa Directiva intentaba restablecer el orden en el recinto.