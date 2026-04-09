UACH aconseja preparar el cuerpo antes de practicar danza en vacaciones

Practicar danza durante la temporada vacacional puede ser una actividad recreativa y saludable, pero es importante tomar precauciones para evitar lesiones, señaló Valeria Ortiz, alumna de sexto semestre de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

La estudiante explicó que antes de bailar o realizar cualquier actividad física es fundamental realizar un calentamiento adecuado, ya que esto permite que el cuerpo entre en calor y disminuye el riesgo de sufrir lesiones.

“Para no llegar a lastimarse mientras caminas o haces algún deporte en el que fuerzas demasiado a tu cuerpo, el calentamiento hace que tu cuerpo entre en calor y no te lastimes mientras bailas”, comentó. Ortiz indicó que, al practicar danza, pueden presentarse lesiones que van desde leves hasta más fuertes, dependiendo del momento y de la intensidad del movimiento.

Entre las más comunes, mencionó las que se presentan en la parte inferior del cuerpo, como esguinces de tobillo o calambres en las piernas. La alumna recomendó realizar estiramientos de brazos y piernas, así como ejercicios para las muñecas y los pies, ya que todas las partes del cuerpo participan al momento de bailar.

“Todo el cuerpo es importante, no siento que haya uno más importante que otro”, destacó. En cuanto al tiempo ideal para el calentamiento, señaló que puede variar según cada profesor o instructor, aunque en su experiencia personal suele durar entre 10 y 15 minutos.

Asimismo, aconsejó iniciar con movimientos suaves o canciones sencillas que permitan comenzar a mover el cuerpo de manera gradual. Finalmente, subrayó la importancia de escuchar al cuerpo durante la práctica de la danza y no ignorar señales de dolor.

“Aunque en parte puede influir la suerte, también hay que ser cuidadosos. Si nos llega a doler algo, no debemos pasarlo por alto, pero un buen calentamiento es clave”, concluyó.