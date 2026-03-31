“Tuve que tomar una decisión y creo que acerté”: Laporta no se arrepiente por la salida de Lionel Messi

Joan Laporta, presidente de Barcelona, volvió a referirse a la salida de Lionel Messi del club en 2021, en la cual consideró que “acertó” con su decisión.

El argentino había sido una pieza importante en la campaña electoral para el segundo mandato del mandamás, pero al no poder renovar su contrato por la situación económica del club y las regulaciones económicas de LaLiga le dio salida en agosto de ese año, a partir de lo cual firmó con PSG.

Al recordar ese episodio en una entrevista con El País, Laporta, recientemente reelecto por tercera vez, no mostró arrepentimientos: “Tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito. Pudimos recuperar la economía del club, hicimos un equipo competitivo y era el momento del relevo generacional”.

“Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer un equipo nuevo con Leo ayudando? Sí. Eso se intentó pero no pudo ser”, agregó.

La campaña para las elecciones más recientes también estuvo marcada por Messi, puntualmente luego de las acusaciones cruzadas de Xavi, el propio Laporta y el opositor Víctor Font acerca de un regreso fallido en 2023, y aunque no tuvo contacto con el rosarino desde su salida, el presidente no pierde las esperanzas: “La relación de futuro será como quiera Leo y como quiera el Barça. En algún momento volverán a confluir intereses”.

La postura se condice con la que sostuvo Laporta durante su campaña, en la que, a pesar del dolor que le produjo, no tuvo otra opción que dejar escapar al máximo goleador histórico del club: “El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente”.

Sin embargo, una vez reelecto, volvió a hacer una invitación pública al número 10: “Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera. Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio”.

“Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución”, añadió, en declaraciones a TV3.