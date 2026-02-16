Turnarían a FGR detenidos en Los Nogales con 3 pipas clandestinas

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que posiblemente, la detención de 4 personas y el aseguramiento de 3 pipas clandestinas ocurrido durante la noche de ayer en la colonia Los Nogales será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por el tipo de delito.

Mencionó que únicamente cuenta con el reporte que realizó la Policía Municipales, quienes fueron los responsables de la detención de los 4 individuos, así como del aseguramiento de 3 pipas de doble remolque que presuntamente se movían con permisos irregulares.

César Jáuregui aclaró que hasta el momento no tiene reporte de que en el lugar se haya localizado alguna toma clandestina.