Prevén jueves con vientos y tolvaneras en territorio estatal; alertan por mala calidad del aire

La Coordinación de Protección Civil (CEPC) advirtió a la población que se mantiene el pronóstico de ráfagas de viento, formación de tolvaneras y lluvias en diversas regiones del estado para este jueves 18 de junio.

⛈️⚡️⚠️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte, sur y sureste de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/79u3cNuA1F — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

Este jueves persistirán las ráfagas de hasta 65 km/h en la región norte, principalmente en municipios como Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, con tolvaneras en los tramos carreteros Sacramento-Juárez y Juárez- Ascensión.

Las lluvias se intensificarán en el oeste y suroeste; se prevén de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, en localidades como Urique, Batopilas y Guachochi.

*Emite Protección Civil alerta preventiva por tolvaneras y alta concentración de polvo en el estado*

Asimismo, Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, debido a la presencia de una masa de polvo que afecta diversas regiones del estado.

Actualmente, el fenómeno meteorológico atraviesa los municipios de Ascensión, Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame y Ojinaga.

Además, este jueves se prevé un incremento en la concentración de polvo suspendido y tolvaneras, con niveles superiores a los registrados el miércoles.

Debido a la reducción de visibilidad en carreteras y los posibles efectos en la salud por la presencia de polvo suspendido, se exhorta a la población a permanecer en espacios cerrados y, en caso de ser necesario salir al exterior, se recomienda utilizar cubrebocas para proteger las vías respiratorias.

Asimismo, se pide a los automovilistas conducir con precaución ante la posible disminución de visibilidad en distintos tramos carreteros.