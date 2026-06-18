“Me envidian”: Trump arremete contra “los estúpidos” que lo critican sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el jueves contra los que se oponen a sus decisiones en relación con Irán.

“Estos tontos, que creen que no he sido lo bastante duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están ‘desplomando’, o bien me tienen envidia o son malas personas o son estúpidos”, escribió en Truth Social.

Las declaraciones de Trump surgen tras la firma de un memorando de entendimiento entre los dos países.

El documento se firmó digitalmente este miércoles. El acuerdo, mediado por las autoridades de Pakistán, pone fin a la guerra entre EE.UU. e Israel contra la República Islámica de Irán y establece futuras negociaciones sobre puntos clave.