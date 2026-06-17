Solicita Cruz Pérez Cuéllar licencia como alcalde de Juárez; va por candidatura de Morena a la gubernatura

Entre agradecimientos, recuerdos y un mensaje de confianza hacia el futuro de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, solicitó esta tarde licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, cerrando una etapa de casi cinco años al frente de la administración municipal.

En sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde expresó su gratitud a Dios, a su familia, a su esposa Rubí Enríquez, así como a quienes lo acompañaron durante su gestión, reconociendo el trabajo realizado por regidoras, regidores, la síndica municipal, directores, coordinadores y personal operativo del Gobierno Municipal.

Pérez Cuéllar dedicó un mensaje especial a las y los trabajadores municipales, destacando que son ellos quienes diariamente hacen posible el funcionamiento de la ciudad desde distintas áreas, muchas veces lejos de los reflectores.

Reconoció el esfuerzo de policías, bomberos, rescatistas, empleados de Servicios Públicos, personal administrativo y de dependencias que con recursos limitados enfrentan grandes retos para atender las necesidades de la población.

“Ellos son quienes verdaderamente sostienen y hacen avanzar esta ciudad todos los días”, expresó.

También agradeció a las y los juarenses por la confianza que le otorgaron en las elecciones de 2021 y 2024, señalando que ese respaldo permitió consolidar proyectos que hoy forman parte de la transformación que vive Ciudad Juárez.

Visiblemente emocionado, afirmó que una palabra resume el sentimiento con el que deja la Presidencia Municipal: tranquilidad.

Explicó que esa tranquilidad proviene de la certeza de que la administración queda en manos del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, a quien definió como un hombre serio, responsable y comprometido con la ciudad.

“Me voy tranquilo porque sé que hay un extraordinario equipo de trabajo bajo un extraordinario liderazgo”, manifestó.

Pérez Cuéllar señaló que el siguiente paso en su trayectoria política representa un nuevo reto enfocado en impulsar la transformación de todo Chihuahua, pero también en buscar justicia para Ciudad Juárez.

Afirmó que durante años la frontera ha enfrentado rezagos históricos y presupuestos insuficientes, por lo que continuará trabajando para que la ciudad reciba el trato, la dignidad y los recursos que merece.

Antes de concluir, compartió una reflexión personal sobre lo que significó encabezar el Gobierno Municipal y aseguró que más allá de cualquier proyecto futuro, se queda con la satisfacción de haber entregado lo mejor de sí a la ciudad.

“Cuando pasen los años y recuerde esta etapa de mi vida, podré decir con tranquilidad que puse todo mi esfuerzo, toda mi energía y todo mi corazón para sacar adelante a Ciudad Juárez”, expresó visiblemente conmovido.

En la sesión, los regidores le expresaron su respaldo y agradecieron el trabajo que se hizo por Juárez, a la vez que le desearon éxito en la futura encomienda al frente de la cuarta transformación en el estado de Chihuahua.