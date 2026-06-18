Actuación del portero caboverdiano ‘Vozinha’ vs España se convierte en fragmento de Los Supercampeones

La impecable actuación que tuvo el veterano portero de 40 años de la selección africana de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como ‘Vozinha’ durante el partido mundialista contra España que terminó empatado a cero goles, se ha convertido ahora en un anime creado con inteligencia artificial que destaca la hazaña del guardameta al estilo de la famosa caricatura japonesa ‘Supercampeones’, también conocida como ‘Capitán Tsubasa’.
Vozinha se convierte en un anime y llega a Los supercampeones.pic.twitter.com/fPDWSfA5nY
— Janosik García (@Janosikgarcia) June 17, 2026