Trump se burla de cancelación de programa de Stephen Colbert mediante video con IA

El presidente estadunidense Donald Trump publicó en sus redes sociales un video hecho con inteligencia artificial para burlarse del fin del programa de televisión The Late Show, conducido Stephen Colbert, que ha sido crítico con la administración del magnate.
En el video, se ve en un primer momento a Colbert hablando al público y detrás de él, a Trump, que camina y levanta por lo alto al presentador para arrojarlo al interior de un contenedor de basura. Tras arrojarlo, Trump comienza a bailar al ritmo de YMCA, canción del grupo Village People y que el republicano ha adoptado como himno para sus mítines.