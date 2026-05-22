Russell le arrebata a Antonelli la pole del ‘sprint’ del GP de Canadá

Montreal. El británico George Russell, al volante de su Mercedes, le ganó ayer el duelo a su compañero Kimi Antonelli para apropiarse del primer lugar de la parrilla para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, donde el mexicano Sergio Checo Pérez (Cadillac) partirá desde el puesto 17.

Russell superó por apenas 0.068 segundos al prodigio italiano, líder del Mundial, en una apretada clasificación extendida por un accidente del español Fernando Alonso del que salió ileso.

El británico, vencedor de la carrera inaugural en Australia, tendrá la oportunidad de recortar los 20 puntos de distancia que le lleva el imparable Antonelli, quien encadena triunfos en China, Japón y Miami.

“Se siente genial después de un (Gran Premio de) Miami complicado, pero nunca dudé de mí mismo”, declaró Russell, de 28 años.

“Sabía de lo que era capaz. Miami fue un poco particular, pero aquí hay mucha adherencia y se siente como si estuvieras conduciendo un verdadero coche de Fórmula 1, que es como debería ser”, afirmó el piloto de Mercedes, ganador en Montreal en 2025.

“Mi vuelta fue bastante mala y la sesión no fue limpia para mí”, lamentó Antonelli. “Cometí un error y apreté en la primera vuelta cuando no había preparado lo suficiente los neumáticos y estaban fríos. Mañana lo haremos mejor”.

El italiano, de 19 años, sí dominó los tiempos en la mañana en la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana.

De esta forma, Mercedes dominó con puño de hierro la primera jornada de acción en el circuito Gilles-Villeneuve bajo un cielo despejado y una temperatura fresca.

Los McLaren de Lando Norris, el vigente campeón de Fórmula 1, y Oscar Piastri se tuvieron que conformar con el tercer y cuarto lugar para el sprint de este sábado.

Por detrás arrancarán los monoplaza Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen, mientras el español Carlos Sainz (Williams) fue décimo.

El argentino Franco Colapinto, que apenas rodó unos minutos en los ensayos por un problema con la unidad de potencia de su Alpine, se metió en la segunda parte de la qualy y arrancará desde el decimotercer lugar, uno por detrás del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Colapinto intenta aprovechar el impulso de Miami, donde firmó su mejor fin de semana en la Fórmula 1 con un séptimo lugar.

El primer tramo de la sesión estuvo marcado por el accidente del veterano Fernando Alonso, que chocó de frente con un muro tras arriesgar demasiado en la tercera curva.

“Bloqueé las ruedas delanteras y, a partir de ahí, eres un pasajero. No hay espacio para evitar nada en Canadá”, dijo el español, quien reconoció que trata de llevar su vehículo al límite.

“Vamos por detrás, no tenemos el ritmo. Estábamos peleando siete u ocho posiciones más de las que deberíamos”, afirmó.

El bicampeón mundial disponía del tiempo para competir en la segunda parte, pero no regresó a la pista por los daños que sufrió su Aston Martin, y se quedó con un decimosexto lugar.

Un puesto por detrás arrancará motores Checo Pérez (Cadillac), quien fue eliminado en el primer sector.

La anécdota del día la protagonizó Alex Albon en las prácticas. El tailandés dañó su Williams al impactar contra un muro después de atropellar a una marmota que intentaba cruzar la pista del circuito, construido hace medio siglo en una isla artificial sobre el río San Lorenzo.