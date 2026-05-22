FIFA sanciona al ‘Tri’ con cierre parcial de estadio Cuauhtémoc en juego ante Ghana por grito homofóbico

Ciudad de México. La Comisión Disciplinaria de FIFA notificó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la imposición de una sanción, derivada del grito discriminatorio registrado durante los partidos de México ante Ecuador y Paraguay, la cual consiste en el cierre parcial de aforo del Estadio Cuauhtémoc para el encuentro entre México y Ghana, a celebrarse este viernes en Puebla.

La FMF informó que, en cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por FIFA y las autoridades operativas del recinto.

“La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios”, informó en en un comunicado.

Asimismo, el máximo organismo de futbol en el circuito local exhortó a la afición a “alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos”, precisó en un comunicado.