“Pensé que tenía un aneurisma”: Penélope Cruz cuenta el susto que vivió mientras filmaba ‘La Bola Negra’

A 20 años del estreno de ‘Volver’ y a 25 de su debut en el Festival de Cannes, Penélope Cruz asegura que lo vivido con el estreno de ‘La Bola Negra’ es uno de los momentos más fuertes de su carrera.

La proyección de La Bola Negra en Cannes, película que recibió una de las ovaciones más largas del festival, fue descrito por Penélope Cruz como uno de “los momentos más fuertes” que ha vivido en el Festival, según dijo este viernes la estrella española.

Y no sólo por el recibimiento que tuvo la película tras su proyección o la pertinencia de su historia, sino porque al hablar del proceso de rodaje, la actriz contó que pensó que tenía un aneurisma.

Penélope Cruz dice que con ‘La Bola Negra’ ha vivido uno de los momentos más fuertes en el Festival de Cannes

La Bola Negra, que entrelaza las historias de tres homosexuales en distintas épocas con el hilo conductor de una obra inacabada de Federico García Lorca, recibió tras su estreno el jueves una ovación de entre 15 y 20 minutos, según los medios especializados.

“La proyección de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival”, dijo este viernes Penélope Cruz en rueda de prensa, comparándolo con el estreno de Volver (2006), de Pedro Almodóvar, con la que ganó el premio a la mejor interpretación junto a sus compañeras de reparto.

Penélope Cruz en la premier y actividades de prensa de ‘La Bola Negra’ en el Festival de Cannes 2026 (Kate Green/Getty Images)

Incluso, se dijo tan emocionada como cuando la primera vez que se presentó en el festival.

“Yo ayer tenía los mismos nervios, la misma emoción que la primera vez que estuve aquí, con 25 años”, afirmó la actriz, que incluso lloró durante la avalancha de aplausos que recibió la cinta en la gran sala Lumière.

El susto que se llevó Penélope Cruz al filmar ‘La Bola Negra’

Durante el rodaje de su secuencia en La Bola Negra, en la que interpreta a una cantante que actúa en un cabaret lleno de soldados, Penélope Cruz recibió la llamada de una doctora que le dijo que podía tener un aneurisma cerebral, luego de haberse hecho una prueba.

Aunque al final fue una falsa alarma, en aquel momento, la actriz decidió seguir adelante con el rodaje.

Penélope Cruz en la premier y actividades de prensa de ‘La Bola Negra’ en el Festival de Cannes 2026 (Benjamin Cremel/Getty Images)

Todo ocurrió mientras se preparaba para entrar al set a filmar.

“Cuando estábamos a punto de salir, me estaba poniendo la peluca y me llamó un doctor y me dijo: ‘Una cosa, la prueba del otro día, creo que tienes un aneurisma cerebral’ y yo dije: ‘Pero eso es una broma’. ‘No, creo que tienes un aneurisma, y no estoy seguro, tienes que volver el viernes’”, relató.

Penélope explicó que la noticia la impactó profundamente y que, pese al miedo, decidió continuar trabajando mientras esperaba nuevos estudios médicos.

“Entonces empecé a llorar, Pablo me seguía poniendo la peluca. Ahí decidí no decirles nada hasta el día siguiente, solo le pregunté al doctor: ‘¿Puedo hacer cardio, puedo bailar y cantar las siguientes 12 horas? Mañana y pasado, hasta que vuelva, ¿o paro el rodaje?’. Me dijo: ‘No, puedes hacerlo’”, recordó.

“Yo sé que el día que sea viejecita, me muera, será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida. Estar subida en ese tanque pensando que tenía un aneurisma”, recordó la actriz.

La Bola Negra es una de las tres películas españolas en competencia por la Palma de Oro en la edición 2026 del Festival de Cannes, siendo las otras dos Amarga Navidad de Pedro Almodóvar (quien aprovechó su paso por el festival para hablar del deber moral de los artistas) y El Ser Querido, en la que actúa Javier Bardem; una presencia histórica en el festival más prestigioso del mundo que refleja la buena racha del cine ibérico.

Penélope Cruz demuestra con ‘La Bola Negra’ que no existen papeles pequeños

Penélope Cruz también explicó cómo llegó al proyecto dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como “Los Javis”, que le propusieron el papel aunque tenía una aparición muy breve.

“Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen […] pero para ser parte de algo así, a mí me daba igual estar tres minutos en escena o treinta o la película entera”, aseguró la esposa de Javier Bardem, quien también asistió a la muestra en la Riviera Francesa.

Penélope Cruz en la premier y actividades de prensa de ‘La Bola Negra’ en el Festival de Cannes 2026 (Victor Boyko/Getty Images)

“Era ser parte de algo que yo sabía en mi corazón que era algo importante”, dijo Penélope en referencia al poderoso mensaje reivindicativo LGTB de la película.

El presidente del Festival de Cannes elogia la actuación de Penélope Cruz en ‘La Bola Negra’

En el elenco de La Bola Negra figuran, entre otros, el conocido músico Guitarricadelafuente, Lola Dueñas, Miguel Bernadeau y Penélope Cruz, en una secuencia que fue calificada por Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, como “breve pero inolvidable”.

“Es la gran estrella que todos sabemos que es y a la vez es la actriz que, con humildad, le pregunta al director: ‘¿Cómo quieres que lo haga? ¿Lo estoy haciendo bien?'”, dicen de la actriz madrileña los cineastas. “Es un animal escénico y una persona tan buena”, remarcó Frémaux.

“Nosotros queríamos que la película mantuviera la esencia LGTBI pero hacerla grande, no sólo para un público pequeño […] y Penélope trae eso. Que ella forme parte de esta película es una manera de decir que ella está en este viaje, que apoya lo que nosotros defendemos”, aseguró la dupla de directores.

‘Los Javis’ son los directores de ‘La Bola Negra’ (BLANCA CRUZ/AFP)

Glenn Close y Almodóvar tienen cameos en ‘La Bola Negra’

La estrella de Hollywood Glenn Close también hace un cameo en la película, hablando en español.

Otra referencia que aparece en el filme es la del director español Pedro Almodóvar, uno de los productores.

“Es el guiño definitivo porque es nuestro cineasta favorito, que nos ha marcado personalmente, profesionalmente”, dijeron “Los Javis”. “Nos ha apoyado siempre y yo me dedico al cine porque en un momento me inspiró”, precisó Ambrossi.