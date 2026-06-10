Trump promete respaldo total de EU a Abelardo de la Espriella si gana la presidencia de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su “respaldo total y absoluto” al candidato ultraderechista de Colombia, Abelardo de la Espriella, al asegurar que el país latinoamericano contará con la fuerza de Washington en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Si Abelardo gana (…) contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”, escribió en su cuenta de Truth Social.

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, añadió.