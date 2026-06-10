Bomberos atienden dos reportes por desprendimiento de techos tras lluvias en Chihuahua

Las lluvias registradas la noche de este miércoles en la ciudad de Chihuahua dejaron únicamente dos reportes relacionados con desprendimiento de techos, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Uno de los incidentes ocurrió en la colonia Punta Oriente, donde elementos de emergencia acudieron para retirar y asegurar una estructura que representaba riesgo para los habitantes y personas que transitaban por el sector.

Las autoridades señalaron que, como medida preventiva, se procedió al aseguramiento del material desprendido para evitar cualquier posibilidad de desplazamiento o caída.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en ninguno de los casos atendidos por los cuerpos de emergencia. Bomberos mantiene vigilancia ante las condiciones climatológicas y exhortó a la población a reportar cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias.