Detiene Policía Montada a hombre con presunta droga durante recorrido preventivo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Policía Montada, detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un recorrido preventivo en la colonia Desarrollo Urbano.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles De Lourdes y Fundición, donde los policías observaron a un masculino en actitud sospechosa y que al notar la presencia policial, el hombre intentó retirarse del lugar, por lo que fue alcanzado metros adelante para realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, los agentes localizaron seis envoltorios de plástico transparente con una sustancia cristalina y granulada con las características propias del cristal.

El detenido fue identificado como Hugo Ángel O. M., de 24 años de edad, trasladado al Centro de Detención Zona Sur, para después ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.