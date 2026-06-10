Volcadura en acceso a San Guillermo deja solo daños materiales

Una pickup de la empresa fumigadora Green Technology Grupo AVM volcó la noche de este miércoles sobre la calle Catedral del Espíritu Santo, en el acceso a San Guillermo, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia.

Tras el accidente, los trabajadores que viajaban en el vehículo resultaron ilesos y únicamente se reportaron daños materiales. Los propios empleados realizaron maniobras para colocar nuevamente la camioneta sobre sus cuatro ruedas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de recabar información sobre el percance y elaborar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.