Trump promete publicar archivos gubernamentales sobre alienígenas y ovnis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ordenará la publicación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis, debido al “enorme interés” mostrado por el público.

“Instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y divulgación de los archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, escribió en su red Truth Social.

Según dijo, se revelará “toda otra información conectada a estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El tema de los extraterrestres ha vuelto a sonar en los últimos días, luego de que el expresidente de EE.UU. Barack Obama afirmara en una entrevista que existe vida fuera de la Tierra.

“Son reales, pero yo no los he visto”

“Son reales, pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de EE.UU.”, dijo entre risas.

En respuesta, Trump comentó que Obama había dado información clasificada y que “se supone que no debería estar haciendo eso”.