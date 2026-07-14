Green Bay Packers firman a Isaiah McDuffie por una temporada

Los Green Bay Packers firmaron el lunes una extensión de contrato con el veterano apoyador Isaiah McDuffie.

McDuffie, quien cumplirá 27 años a finales de este mes, se habría convertido en agente libre sin restricciones tras la temporada 2026.

No se revelaron los términos del acuerdo, pero una fuente informó a Jeremy Fowler, de ESPN, que se trata de una extensión de un año que reportará a McDuffie 8.8 millones de dólares durante las próximas dos temporadas e incluye 1 millón de dólares en incentivos por tiempo de juego.

McDuffie participó en los 17 partidos de la temporada pasada —siendo titular en 12 de ellos— y registró 92 tacleadas, una captura y una intercepción. Acumuló 505 jugadas en defensa y 302 en equipos especiales, la cifra más alta de su carrera en esta última faceta.

Seleccionado por los Packers en la sexta ronda del draft de 2021, McDuffie suma 320 tacleadas en 80 partidos a lo largo de cinco temporadas. Además, ha registrado 21 tacleadas en cinco partidos de postemporada con Green Bay.