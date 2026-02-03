Trump pide “pasar página” al escándalo del caso Epstein y agrede a periodista

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer sus compatriotas pasar página del escándalo del delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por el Departamento de Justicia de más de tres millones de páginas, dos mil videos y 180 mil imágenes del caso, y afirmó que no los ha consultado al alegar falta de tiempo ante sus múltiples ocupaciones.

“No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, dijo el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca.

A la pregunta de si los había consultado, Trump respondió que “no lo hice. Tengo muchas cosas que hacer”.

Otra periodista de CNN preguntó al mandatario ¡Que le diría a los sobrevivientes (de Epstein)? y el magnate arremetió contra ella al decirle: “Eres la peor periodista. Con razón CNN no tiene tan buena audiencia por gente como tú ¿Sabes? Es una mujer joven. Creo que nunca te he visto sonreír. Te conozco desde hace 10 años. No creo haberte visto nunca sonreír. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no estás… sonriente? Porque saben que no están diciendo la verdad y que son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ustedes”.

Los archivos de Epstein mencionan la posible implicación del presidente ucranio Volodymir Zelensky en la trata de personas en Ucrania. En un correos electrónicos se pide investigar los activos de Zelensky debido a sus conexiones con la actividad de la agencia de modelos del cazatalentos francés Jean-Luc Brunel, acusado de violación sexual y complicidad con Epstein en el tráfico sexual de niñas.

Brunel fue encontrado sin vida en su celda en una cárcel de París en febrero de 2022, en la que permanecía desde 2000 acusado de violación de menores.

CNN publicó que hay muchos nombres de famosos en los archivos de Epstein como Trump, Bill Gates, Elon Musk, Bill Clinton y el ex príncipe Andrés.

En un correo electrónico de 2012, Epstein le preguntó a Musk cuántas personas necesitarían un viaje en helicóptero a su isla. Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley, y le cuestionó qué noche habría una fiesta más salvaje.

Borradores de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein que parecen documentar sentimientos de traición hacia Bill Gates, mencionan desacuerdos matrimoniales entre Gates y su entonces esposa, Melinda. Se habla de la posibilidad de que Gates estuviera preocupado por haber contraído una enfermedad de transmisión sexual en encuentros con rusas que intentó ocultar a su esposa y que fueron facilitados por Epstein.