Refuerzan seguridad penitenciaria con revisiones extraordinarias en CERESOS de Guachochi y Parral

– Fueron revisadas 614 personas privadas de la libertad y 121 estancias; no se localizaron objetos prohibidos

Como parte de la estrategia permanente impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para fortalecer la gobernabilidad y seguridad al interior del sistema penitenciario estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó revisiones extraordinarias simultáneas en los Centros de Reinserción Social Estatales No. 8 de Guachochi y No. 4 de Hidalgo del Parral.

Los operativos se desarrollaron el 17 de junio con la participación coordinada de autoridades estatales y federales, además de la supervisión de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, así como fortalecer las condiciones de seguridad, estabilidad y control en los centros penitenciarios.

En el CERESO Estatal No. 8 de Guachochi, se revisaron 204 personas privadas de la libertad y 35 estancias en distintas áreas del centro, sin localizar objetos prohibidos ni situaciones que representaran riesgo para la seguridad institucional.

De manera paralela, en el CERESO Estatal No. 4 de Hidalgo del Parral, se inspeccionaron 410 personas privadas de la libertad y 86 estancias, sin detectar objetos ilícitos o riesgos relevantes para la operación del centro. Únicamente se retiró excedente de prendas de vestir y diversos objetos considerados como basura, los cuales fueron destruidos conforme a los protocolos establecidos.

En conjunto, los operativos permitieron la revisión de 614 personas privadas de la libertad y 121 estancias, sin que se localizaran objetos prohibidos o situaciones que comprometieran la seguridad de los centros.

El secretario Gilberto Loya destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos permanentes de supervisión implementados por la SSPE para mantener centros penitenciarios seguros, ordenados y en condiciones que favorezcan los procesos de reinserción social.

La SSPE reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación con autoridades federales y organismos de derechos humanos para garantizar la seguridad y gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua.