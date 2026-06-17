Armie Hammer asume errores tras los escándalos que frenaron su carrera: ‘Yo mismo me busqué estos problemas’

El actor Armie Hammer aseguró que nunca cometió los delitos de los que fue acusado, aunque admitió que sus propias decisiones lo llevaron a una crisis personal y profesional.

Cinco años después de que su carrera quedara prácticamente paralizada por una serie de acusaciones de abuso sexual, violación y mensajes con contenido violento y canibalístico, Armie Hammer habló sobre el momento más difícil de su vida. El actor aseguró que nunca cometió los delitos que se le atribuyeron, pero admitió que muchas de sus decisiones personales contribuyeron al escenario que terminó alejándolo de Hollywood.

Armie Hammer reconoce que sus decisiones contribuyeron a la caída de su carrera

En entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista de Call Me By Your Name afirmó que no considera que todo lo ocurrido haya sido producto de la mala suerte.

Armie Hammer (Getty Images)

“Yo mismo me busqué estos problemas. Esto no me sucedió por casualidad”, declaró. Aunque volvió a rechazar las acusaciones, reconoció que se rodeó de personas que terminaron perjudicándolo: “No hice lo que dicen que hice. Pero introduje en mi vida a personas muy peligrosas e inseguras, y enfadé a la gente de mi entorno, y aquí estamos”, agregó.

Los escándalos que mancharon la carrera de Armie Hammer

La polémica comenzó en enero de 2021, cuando se difundieron supuestos mensajes privados atribuidos al actor que incluían conversaciones sobre prácticas eróticas y fantasías de canibalismo. Poco después, varias exparejas realizaron señalamientos similares y, meses más tarde, una mujer llamada Effie Angelova lo acusó de haberla violado en 2017.

Armie Hammer (Getty Images)

Armie Hammer siempre negó esas acusaciones a través de sus abogados, quienes alegaron que todas las relaciones fueron consensuadas.

Sin embargo, su imagen se vio afectada y el actor abandonó proyectos importantes como Shotgun Wedding, junto a Jennifer Lopez, y la serie The Offer. Además, fue separado de la agencia William Morris Endeavor (WME) y, posteriormente, dejó Los Ángeles para mudarse a las Islas Caimán.

En 2023, la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles confirmó que investigaba las denuncias por agresión sexual, pero finalmente determinó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales, por lo que el caso no llegó a juicio.

Armie Hammer revela por qué dejó de defenderse públicamente

Durante la entrevista, Armie Hammer explicó que, con el paso del tiempo, entendió que responder constantemente a las acusaciones no cambiaría la percepción pública.

Recordó incluso una plática que tuvo con su papá, quien le sugirió defenderse de forma más agresiva: “Mira, amigo, ya estoy en la cruz… Y cuanto más luche, más tiempo estaré aquí arriba”, declaró.

También explicó que llegó a la conclusión de que ninguna declaración modificaría el rumbo de la situación: “No había nada que pudiera decir que fuera a solucionar algo para mí”.

Armie Hammer (Getty Images)

Lejos de asegurar que desearía borrar esa etapa de su vida, el actor sorprendió al afirmar que, pese al costo que tuvo para su carrera, la experiencia lo obligó a enfrentar problemas personales que antes ignoraba.

“Sinceramente, no”, respondió cuando le preguntaron si desearía que todo hubiera sido diferente.

El actor explicó que, antes del escándalo, atravesaba un momento complicado a nivel emocional: “Recuerdo el estado emocional y mental en el que me encontraba antes de que todo eso sucediera. Las personas sanas no actúan como yo lo hacía”.

Y agregó: “Me habría encantado tener la oportunidad de hacerlo de una manera un poco más tranquila. Pero, al final, uno se conforma con lo que se conforma”.

El regreso de Armie Hammer a la actuación

Después de permanecer varios años alejado de la industria, Armie Hammer volverá al cine con la película Citizen Vigilante, dirigida por Uwe Boll.

El actor compartió que recibir una nueva oferta para regresar a la actuación fue muy conmovedor: “Estoy casi seguro de que lloré. Fue un momento en el que pensé: voy a poder hacer lo que más me gusta, aparte de mis hijos”.

Armie Hammer (Getty Images)

Incluso reconoció que, tras tanto tiempo sin trabajar, estaba dispuesto a aceptar prácticamente cualquier proyecto: “Habría hecho hasta un anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar”, agregó.

Con humor, finalmente habló de cómo vive esta nueva etapa profesional, enfocada en producciones independientes: “Últimamente, el primer día de rodaje siempre me dicen: ‘No podemos creer que hayamos conseguido que hicieras esto’. Y yo les digo: ‘Tenía la agenda bastante libre’”, bromeó.