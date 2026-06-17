Cumplimenta AEI Noroeste orden aprehensión por homicidio en Janos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Fidel Petronilo R. C., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, registrado en el municipio de Janos.

La detención de la citada persona de 24 años de edad, se efectuó con la colaboración del Ejército Mexicano, en la calle Felipe Ángeles y Benito Juárez, en el citado poblado y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal 290/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo a la investigación ministerial, Fidel Petronilo R. C., aparece como probable responsable de la muerte de un masculino de iniciales L. R. K.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).