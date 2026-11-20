El jefe de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido, dijo el jueves a la AFP una fuente cercana a la administración, tras grandes fallos tecnológicos que afectaron varios servicios y generaron preocupación por las amenazas de la inteligencia artificial.

La repentina ola de fallos suspendió temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos e impidió el acceso a fotos almacenadas en la nube.

Para muchos usuarios, pareció que todo el sistema estaba fallando al mismo tiempo.

El presidente Donald Trump apoyó plenamente el despido de Cairncross, porque carecía de las credenciales para desempeñar el puesto, señaló la fuente.

Su función será asumida de forma interina por la actual directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies, a quien se considera más preparada y cuyo nombramiento fue confirmado por el Senado, indicó la fuente.

Antes de ejercer como director nacional de ciberseguridad, Cairncross ocupó varios cargos dentro del círculo interno de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.