Trump ordena a las agencias federales no utilizar tecnología de empresa Anthropic

El presidente Donald Trump ordenó este viernes a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología de Anthropic después de que la empresa se negó a aceptar el uso militar incondicional de su Inteligencia Artificial (IA), informó través de un mensaje en su cuenta de Truth Social.

“¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos! habrá un período de eliminación gradual de seis meses para agencias como el departamento de guerra que estén utilizando los productos de anthropic, en varios niveles”, escribió.

El mandatario acusó que “los locos de izquierda de anthropic cometieron un error desastroso al intentar forzar al departamento de guerra y obligarlos a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra constitución. Su egoísmo está poniendo vidas estadunidenses en riesgo, a nuestras tropas en peligro y a nuestra seguridad nacional en peligro”.

Trump advirtió a la empresa que debe “ponerse las pilas” y ayudar durante el periodo de desmantelamiento, o “usará todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir, con graves consecuencias civiles y penales”.