Trump invita a EU a Delcy Rodríguez; no hay fecha definida

Caracas. El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela desde el secuestro de Nicolás Maduro, informó la Casa Blanca este miércoles.

Washington informó que está prevista la visita de Rodríguez, aunque aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó. Desde el palacio de Miraflores no se confirmó ni se desmintió el anuncio.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump declaró en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Rodríguez. “Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “formidable” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”.