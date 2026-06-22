Trump convoca a fabricantes de armas para acelerar producción; le preocupa la reserva de misiles

Washignton. El presidente estadunidense, Donald Trump, convocó a altos funcionarios del Pentágono y a directivos de las principales empresas de defensa a una reunión en la Casa Blanca para discutir un incremento en la producción de municiones y misiles, en medio de preocupaciones dentro del gobierno por el nivel de reservas militares tras el conflicto con Irán, informó The Wall Street Journal.

De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones internas, el encuentro fue organizado por el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, quien desde principios de junio pidió a la industria prepararse para una discusión sobre el fortalecimiento de la capacidad productiva del sector.

La reunión estaba prevista inicialmente para celebrarse el pasado 11 o 12 de junio, pero fue aplazada mientras continuaban las negociaciones para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra con Irán.

Según las fuentes, Trump busca presionar a los fabricantes para acelerar la reposición del arsenal estadunidense, particularmente de misiles e interceptores cuya disponibilidad se redujo durante la campaña militar. El mandatario ha advertido que podría ordenar nuevos bombardeos si fracasa el acuerdo alcanzado con Teherán.

Funcionarios militares han expresado inquietud por el ritmo de consumo de armamento y por la capacidad actual de la industria para sustituir existencias estratégicas.

Esta semana, desde el Despacho Oval, Trump elogió la construcción de nuevas plantas vinculadas al sector de defensa y aseguró que empresas automotrices también participan ya en la expansión de la capacidad industrial.

“Algunas compañías automovilísticas, si tienen capacidad de producción sobrante, están llegando a un acuerdo para fabricar misiles”, afirmó.

Reportes recientes señalaron que empresas como General Motors mantienen conversaciones con contratistas militares para suministrar componentes de uso dual que permitan aumentar la producción de municiones.