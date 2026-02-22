Trump ahora afirma que subirá el arancel global a un 15% tras revés de la Suprema Corte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será “de inmediato”.

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

EFE