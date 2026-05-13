Paris Saint-Germain conquista otro título de liga al vencer a su escolta Lens

París. Tras su victoria 2-0 ante el Lens este miércoles, el PSG conquistó su título 14 de liga francesa y aún puede volver a abrir sus vitrinas esta temporada en caso de levantar su segunda Liga de Campeones consecutiva.

Luego de una temporada 2024-25 histórica marcada por su primera Orejona, el PSG está a un partido, ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest, de seguir cimentando un equipo de leyenda.

Por lo pronto, el conjunto dirigido por Luis Enrique consumó su quinta corona consecutiva del torneo y es el máximo campeón de la historia de la liga francesa.

Al equipo nada más le bastaba con un empate para coronarse. Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en el tiempo de descuento.

Enrique consideró que este título ha sido “el más sabroso, pero también el más difícil” de sus éxitos en la liga.

“Ha sido el más difícil de los tres, sin ninguna duda, pero es porque el Lens hizo un muy buen trabajo”, declaró el entrenador parisino en rueda de prensa, reconociendo que los Sangre y Oro habrían merecido “un mejor resultado” en un partido en el que se generaron la mayoría de las ocasiones.

Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en su sede del Stade Bollaert-Delelis. Aunque impugnó con firmeza el aplazamiento, el equipo del técnico Pierre Sage no tuvo voz en la decisión.

El PSG castigó un error de Lens cuando el atacante Ousmane Dembélé interceptó un pase impreciso del defensor Malang Sarr y habilitó a Kvaratskhelia, que definió con clase.

El portero del PSG Matvéi Safónov repelió otro disparo de Abdallah Sima al inicio del segundo tiempo, cuando el atacante quedó solo. Después, Sima estrelló el balón en el poste tras recibir un magnífico pase de Thauvin a los 74.

Saint-Maximin fue peligroso cuando ingresó en la segunda mitad, pero desaprovechó varias buenas situaciones al intentar en exceso colocarse en la posición perfecta para rematar.

Con el título oficialmente en el bolsillo, los parisinos aún tienen que disputar un partido de liga, el domingo por la noche contra el Paris FC.