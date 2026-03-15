Trasladan en helicóptero a hombre herido; sufrió ataque armado en Gpe y Calvo

Un operativo especial se llevó a cabo esta noche en el centro de convenciones de Chihuahua, debido a que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) trasladó a una persona herida desde el municipio de Guadalupe y Calvo hasta la capital.

Se trata del traslado de un hombre de 35 años de edad con heridas de proyectil de arma de fuego desconociendo de momento si se trata de un agente estatal o civil en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Presuntamente la gresca se dio entre grupos antagónicos criminales dejando a la persona lesionada que fue trasladada a esta capital para atención médica en el hospital general.

Se montó un operativo en el centro de convenciones y exposiciones de Chihuahua para el arribo del helicóptero para luego trasladar al lesionado en una ambulancia al hospital general.