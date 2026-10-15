Trasciende que Comisión de Árbitros prohibió a sus agremiados participar en torneos ajenos a la FMF

Ciudad de México. Los ex silbantes Fernando Cantante Guerrero y Francisco Chacón indicaron que la Comisión de Árbitros envió una carta a sus agremiados en activo en la cual se les prohíbe participar en partidos o torneos “ajenos” a la Federación Mexicana de Futbol y sus ligas afiliadas sin una autorización por parte del organismo.

Además, se les solicitó a los colegiados “no publicar, compartir, comentar ni reaccionar a contenido que opine sobre declaraciones arbitrales, propias o ajenas”.

Hasta ahora, ni la Federación Mexicana de Futbol ni la Comisión de Árbitros han emitido un comunicado oficial al respecto. La Jornada contactó a silbantes en activo, pero prefieren no hablar del tema.

¿Que dice la carta?

“La Comisión de Árbitros está elaborando un Código de Conducta formal que regulará nuestra conducta dentro y fuera de la cancha y que les daremos a conocer próximamente. Su propósito es también brindarles certidumbre: que cada árbitro (a) sepa con claridad que se espera de él, que conductas no están permitidas y cuáles son las consecuencias de no cumplirlas, con reglas iguales para todos y un procedimiento justo”, se puede leer en el texto que publicó en la red social X Fernando Guerrero, quien se retiró en 2025.

El supuesto comunicado interno, que está firmado por Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, cierra con una advertencia: “El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a medidas por parte de esta Comisión, incluida la no designación” de partidos.

“Les dejó el comunicado que me hicieron llegar varios ex compañeros árbitros, la mayoría de ellos inconformes con la actual Comisión de Arbitraje, por la mala instrucción de (Horacio) Elizondo (técnico de árbitros) y gestión de Herrero”, indicó Fernando Guerrero en la publicación.

“Mediante un comunicado confidencial de uso interno, la Comisión de Árbitros prohíbe a los árbitros ir a partidos no federados, talacheros o llaneros”, indicó el también ex silbante Francisco Chacón, quien se retiró como profesional en 2019.

Antonio Mohamed critica a Katia Itzel

La carta es revelada días después de que el silbante mundialista César Ramos Palazuelos arbitró un partido del llamado futbol de talacha, entre Chivas Impulsora y América Buenavista, que terminó en un enfrentamiento entre jugadores. Hasta ahora, la Comisión no ha aclarado si le dio un permiso previo al árbitro.

Otro caso polémico que se registró de manera reciente fueron las duras críticas por parte de Antonio Turco Mohamed, técnico de Toluca, contra la silbante Katia Itzel García.

“Habiendo un árbitro normal, que entienda el juego, seguramente era otro el trámite; aunque el resultado es justo. Al árbitro le dan oportunidades, pero no aprende. Mira que le han dado oportunidades a esta árbitra, árbitro se dice, pero no aprende. Lamentablemente no está a la altura de un partido así”, dijo el timonel escarlata tras el partido contra Cruz Azul en la fecha 10 del torneo Apertura 2026.

Sin hacer mención respecto al técnico, la silbante publicó en las historias de Instagram una imagen con una historieta que hace referencia a la hipocresía y difundió una frase religiosa en relación al tema.