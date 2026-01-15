Tras video viral de nadador, buscarán atraer eventos deportivos para Guachochi

José Yañez Ronquillo dio a conocer que ante el video viral de un nanador olímpico que práctico en las heladas aguas de Guachochi en un presón de la zona, es muestra clara de una posibilidad de crear eventos deportivos de alto nivel para la regió.

“Ellos visitaron la sierra para buscar un lugar en donde la temperatura del agua estuviera a bajao de 5 grados y ellos son atletas profesionales que buscaban ese lugar para hacer un evento de corte nacional con profesionales, llegaron a Guachochi y les toco la nevada, se hospedaron en unas cabañas el aguaje en donde tienen una represa en donde hicieron el video, donde prácticaron”, comentó.

El alcalde menciona que sería bueno llevar el evento de deportivo a Guachochi, con el fin de incentivar el turismo y economía, ya que al convertirse en pueblo mágico se han dado incrementos en la actividad turística como una de las ramas económicas importantes para la región.

Dicho video se hizo viral ayer, en donde se puede ver al nadador Teodor Tsvetkov de Bulgaría, poseedor de records mundiales Guinness, practicó en Guachochi al tener temperaturas bajo cero.